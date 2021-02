Calciomercato Milan, derby con l’Inter per il difensore | Le cifre

Milan e Inter sono pronte a sfidarsi nuovamente anche in sede di calciomercato. Nel mirino di entrambe, ma anche di alcuni club esteri, il giovane Kossounou

Continua la sfida in campionato tra Milan ed Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno messo la freccia nelle ultime settimane prima dopo il KO rossonero contro lo Spezia e poi grazie al successo netto nel derby di domenica scorsa. Una vittoria quella nella stracittadina che da ulteriore forza e convinzione alla compagine di Suning, ora favorita assoluta per la vittoria finale. La sfida nella sfida tra Milan e Inter potrebbe però presto spostarsi anche in sede di calciomercato, con quello che sarebbe un vero e proprio derby. Nel mirino un giovane difensore di proprietà del Club Brugge. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, UFFICIALE non solo Marotta | Cinque positivi al Coronavirus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici lancia la sfida a Milan e Napoli

Calciomercato Milan e Inter, i rossoneri ci provano: sfida per Kossounou

Secondo quanto riportato dal portale belga ‘Voetbalbelgie‘, il difensore Odilon Kossounou è seguito da Arsenal, Wolverhampton e proprio l’Inter, ma sarebbe il Milan la squadra maggiormente pronta a lanciare un assalto deciso. I rossoneri vorrebbero portare il centrale ivoriano classe 2001 a Milano in estate, considerando anche l’involuzione preoccupante di Alessio Romagnoli che peraltro è sotto contratto solamente fino al 2022 e manca ancora l’accordo per il famoso rinnovo. Paolo Maldini è quindi impaziente di trovare alternative e ha messo nel mirino le ottime prestazioni di Odillon Kossounou che ha fatto segnare già ben 29 presenze in questa stagione, nonostante la giovanissima età.

Il suo valore di mercato è stimato è di circa 8 milioni di euro ma il Club Brugge proverà a chiudere per un trasferimento da almeno 20 milioni di euro. Il 20enne ivoriano è ancora sotto contratto fino alla metà del 2024 ed è arrivato in Belgio nell’estate del 2019 per 3,8 milioni di euro dallo svedese Hammarby.