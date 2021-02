Novità importanti in ottica calciomercato Juventus. Rivoluzionato l’attacco di Pirlo: addio a Dybala, sostituto a sorpresa

Come vi abbiamo raccontato ieri, Paulo Dybala è volato a Barcellona per farsi visitare dal professor Cugat con il placet dello staff medico della Juventus. L’attaccante argentino vuole effettuare controlli più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio che lo tiene lontano dai campi di gioco da un mese e mezzo (ultima apparizione il 10 gennaio contro il Sassuolo, ndr). La speranza di Pirlo è quella di riaverlo a disposizione almeno per uno spezzone di gara contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League che può valere una stagione. Di pari passo, il nome di Dybala continua a tenere banco in casa bianconera in merito al suo futuro. A tal proposito arrivano due importanti novità dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, valzer panchine: assist Mourinho ad Agnelli!

Calciomercato Juventus, Simeone vuole Dybala: offerta al ribasso

Non è un mistero che ci siano grossi problemi per il rinnovo del contratto di Dybala. La distanza tra le richieste dell’entourage della ‘Joya’ e l’offerta della Juve resta molto ampia. Considerato la scadenza nel 2022, alla ‘Vecchia Signora’ non resta che cercare di cedere l’ex Palermo la prossima estate. Ma, inevitabilmente, dovrà farlo a cifre molto inferiori a quelle che circolavano giusto un paio di sessioni di calciomercato fa. In particolare, secondo quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, il numero 10 bianconero sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid del connazionale Simeone. Per convincere i nove volte campioni d’Italia in carica a cederlo, sarebbe pronto un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 36 milioni | Doppio sgarbo a Milan e Napoli

Calciomercato Juventus, erede Dybala: c’è Lee

La stessa fonte, inoltre, sostiene che la Juventus pescherebbe sempre nella Liga spagnola il sostituto di Dybala. Si tratta del sudcoreano classe 2001 Kang-In Lee, che milita attualmente nel Valencia. Considerata la stima di tanti top club europei per il 20enne attaccante asiatico, però, i ‘Pipistrelli’ non sarebbero disposti a fare sconti rispetto al prezzo della clausola di rescissione che è stata fissata ad 80 milioni di euro. Una cifra certamente importante, ma che potrebbe essere parzialmente compensata dall’espansione del brand Juve in Estremo Oriente.