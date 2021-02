Juventus, le condizioni di Dybala e Arthur | Le ultime sugli infortuni

La Juventus è arrivata ad un punto cruciale della sua stagione, ma deve fare i conti con diverse assenze significative. Di seguito gli aggiornamenti su Dybala, Arthur e non solo

La Juventus non può più sbagliare. I bianconeri proseguono la loro corsa in campionato e Champions League con la ferrea volontà di rimontare in entrambe le competizioni. Andrea Pirlo, in questa fase della stagione, però, deve fare i conti con una serie di infortuni complicati da gestire. Il tecnico bianconero si trova, infatti, privato di alcuni dei calciatori di maggiore qualità della sua rosa.

Vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni i motivi che hanno portato Arthur a saltare il match contro il Porto. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi dopo la vittoria la Roma alle prese con una calcificazione di natura post-traumatica alla membrana interossea. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, l’ex Barcellona si starebbe sottoponendo a terapie con onde d’urto per evitare l’intervento.

Le cure termineranno la prossima settimana e soltanto dopo si saprà se le onde d’urto focali avranno avuto l’effetto desiderato e il calciatore tornerà a disposizione di Andrea Pirlo. Arthur intanto fa gli straordinari: si allena in palestra e piscina con la ferrea volontà di tornare in tempo per il ritorno contro il Porto. La sua presenza si è dimostrata essenziale per il centrocampo di Pirlo nell’ultimo periodo e il tecnico non vorrebbe farne a meno in un match decisivo.

Juventus, da Arthur all’infortunio di Dybala: gli ultimi aggiornamenti

Non è solo Arthur a tenere banco in casa bianconera. Attenzione anche alle condizioni di Paulo Dybala. Sembrava che la Joya potesse tornare in campo già contro il Crotone, ma alla fine l’argentino ha dovuto abdicare. La sua priorità resta il ritorno in campo, nonostante si continui a parlare molto del rinnovo di contratto, ma continua a percepire dolore al ginocchio dopo l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Si tratta di un punto molto stimolato dall’attaccante argentino con il suo stile di gioco e negli ultimi giorni sono tornate delle fitte dolorose, tipiche di questo problema. La Joya continua ad allenarsi e spera di tornare protagonista, magari già contro il Verona.

Ci sono aggiornamenti anche sugli infortuni di Cuadrado, Bonucci e Chiellini. Il colombiano dovrebbe riuscire a esserci contro la Lazio, mentre i difensori potrebbero tornare a disposizione già tra 10 giorni. Per tutti e tre non dovrebbero esserci problemi in vista del ritorno contro il Porto.