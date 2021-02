Calciomercato Juventus, duello dalla Germania | Contatti per Milenkovic

La Juventus ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic per rinforzare il reparto difensivo, ma la concorrenza è molto alta

L’obiettivo della Juventus è quello di ringiovanire la rosa, soprattutto dopo l’arrivo di Andrea Pirlo l’estate scorsa. Il ds Paratici si era già messo all’opera, acquistando giocatori come Weston McKennie e Federico Chiesa. Ma non solo. La Juve ha conquistato nove scudetti consecutivi perché ha saputo cambiare al momento giusto e adesso il club sa che il calciomercato condotto nell’estate del 2020 non può bastare. Ecco perché Paratici avrebbe pensato a un affare simile a quello di Chiesa.

Va rinforzato il reparto difensivo, con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che hanno raggiunto una certa età. Uno dei nomi fatti è stato quello di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina in grado di giocare anche come terzino destro, o centrale di destra. Il serbo, però, per il contratto in scadenza nel giugno 2022 – oltre che per le sue doti tecniche – ha attirato su di sé gli occhi di diversi club. Tra questi, ci sono Inter e Milan.

Juventus, Germania e Inghilterra su Milenkovic

Secondo quanto riferito da ‘Sky Deutschland‘, il Borussia Dortmund è interessato a Nikola Milenkovic. Già avviati i primi contatti con gli agenti del giocatore – capitanati da Ramadani – e con la Fiorentina. Il club viola difficilmente riuscirà ad accontentare il serbo a livello economico e il progetto tecnico sta prendendo una piega abbastanza difficile da assecondare. Milenkovic sembrerebbe aspirare a grandi palcoscenici, ed essendo un classe ’97, a Dortmund apprezzano molto le sue qualità.

Non è un caso, infatti, che i gialloneri vogliano mettere le mani su di lui per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Insieme al club tedesco, però, anche Manchester United e Liverpool di recente hanno avviato contatti. Una concorrenza molto folta, che mette la ‘pressione’ della Juve in pericolo. I bianconeri non sarebbero in pole per assicurarsi le prestazioni di Milenkovic, che quest’anno è sceso in campo 24 volte tra Serie A e Coppa Italia, segnando 2 gol. Sul difensore serbo c’è anche la concorrenza italiana, come detto in precedenza, pronte ad approfittarne.