La Juventus sta cambiando pelle in questi anni e il prossimo passo è quello di svecchiare ulteriormente la difesa: ecco l’obiettivo

Chiellini e Bonucci sono stati i pilastri della Juventus in questi anni, la coppia su cui i bianconeri hanno costruito l’incredibile serie di vittorie in Italia. All’inizio della prossima stagione 2021/22, però, in due avranno qualcosa come 71 anni (34 Bonucci e 37 Chiellini). Un numero che induce necessariamente la società a fare delle riflessioni, al netto di un titolare presente e futuro come Matthijs de Ligt e un altro potenziale giocatore importante come Demiral.

Calciomercato, la Juventus punta Milenkovic: nuova operazione con la Fiorentina

I bianconeri, però, si stanno guardando attorno per continuare a svecchiare la rosa come fatto con gli addii di Higuain e Khedira dopo quello di Mandzukic un anno fa, senza dimenticare Pjanic. Arthur, McKennie, Bentancur e Morata rappresentano una garanzia importante anche il futuro della Juventus e la difesa potrebbe essere la prossima a ringiovanirsi. I soldi non sono molti, ma le occasioni sì e tra queste c’è Nikola Milenkovic. Il serbo è in scadenza 2022, difficilmente rinnoverà e quindi a giugno sarà a un anno dalla fine del suo accordo con la Fiorentina.

Che chiede molto, ma dovrà essere molto probabilmente costretta a rivedere la sua valutazione al ribasso rispetto ai 35 milioni attuali. Milenkovic piace alla Juventus, così come al Milan e all’Inter, ma i bianconeri hanno già aperto un canale con i viola dopo l’affare Chiesa, pagato circa 60 milioni con una formula particolare tra prestito biennale e riscatto. Per questo quella del centrale ex Partizan potrebbe essere la prossima operazione tra le due società, magari con la regia di Fali Ramadani, agente in ottimi rapporti con la Juventus che cura gli interessi, oltre che di Chiesa e Milenkovic, anche di Pjanic e Maurizio Sarri.