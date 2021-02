Il Cagliari ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco: si tratta di Leonardo Semplici

Nuova rivoluzione tecnica per il Cagliari, che ha cambiato ds e allenatore. Poche ore fa è arrivato l’esonero per Eusebio Di Francesco, per cui è stato fatale il ko in casa con il Torino, e ora anche l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore dopo la firma di Capozucca. A provare a trascinare i sardi alla salvezza sarà Leonardo Semplici, che – come raccontato da Calciomercato.it nella giornata di ieri – torna così in panchina dopo la lunga avventura alla Spal.

Calciomercato Cagliari, ufficiale: Semplici nuovo allenatore, contratto fino al 2022

“Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Semplici che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini”, si legge sul comunicato ufficiale del club rossoblù.

Semplici è arrivato oggi a Cagliari, l’obiettivo sarà quello di salvare i sardi che non vincono da novembre. Il presidente Giulini ha provato in tutti i modi a continuare con Di Francesco, al quale era stato addirittura rinnovato il contratto nel momento più complicato. Invece i rossoblù non si sono più ripresi e il ko interno con il Torino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Cagliari è a 15 punti in classifica, al terzultimo posto e a -5 proprio dai granata che ora sarebbero salvi.