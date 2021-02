Il Cagliari trova l’accordo con Semplici, scelto da Giulini come sostituto di Di Francesco. Le ultime sull’arrivo in Sardegna dell’ex Spal

Sarà Leonardo Semplici il nuovo allenatore del Cagliari: in lizza per la panchina dei sardi, l’ex tecnico della Spal ha trovato la definitiva quadra con la dirigenza dei rossoblù, rendendosi pronto a subentrare all’ormai uscente Eusebio Di Francesco. Il trainer fiorentino aveva dato sin da subito disponibilità e gradimento all’opzione Cagliari, desideroso com’era di rimettersi in gioco dopo l’esonero (maturato lo scorso anno) con la formazione ferrarese. Nelle ultime ore, Semplici ha messo nero su bianco anche la rescissione consensuale con la Spal, club al quale era legato contrattualmente fino al prossimo giugno. Adesso, per il suo approdo in Sardegna si attende soltanto l’ufficialità.

Calciomercato, fatta per Semplici a Cagliari: accordo raggiunto

A Semplici il compito duro di provare a salvare un Cagliari ben lontano dalle ambizioni di inizio anno che soprattutto negli ultimi due mesi sta vivendo una fase di totale involuzione. La zona salvezza è lontana ben 5 punti ed è occupata attualmente proprio dal Torino, ultimo avversario in Serie A. Sfida subito fondamentale per il nuovo Cagliari che nel prossimo turno affronterà una diretta concorrente per non retrocedere come il Crotone, in una sfida già pesantissima.