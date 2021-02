Calciomercato Napoli, Gattuso si gioca la panchina nel match di domani in Europa League contro il Granada: il piano di De Laurentiis

Il Napoli cerca di rialzarsi da un momento durissimo, in cui, condizionato anche da numerose assenze, sta vedendo sfumare tutti gli obiettivi stagionali. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, dopo il ko in Supercoppa del mese scorso e l’eliminazione in Coppa Italia azzurri spalle al muro anche in Europa League e con la zona Champions che si allontana in campionato. Gattuso e soci sono chiamati a una reazione, seppure in una emergenza che prosegue. Contro il Granada non ci sarà nemmeno Osimhen, dopo il brutto incidente nel finale di partita con l’Atalanta. La speranza è recuperare Mertens almeno per un ingresso a gara in corso, ma la gara di ritorno contro gli spagnoli sa veramente di ultima spiaggia.

Napoli, addio Gattuso in caso di nuovo flop: la scelta di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis sa della difficoltà di trovare un sostituto credibile per l’attuale allenatore, ma stando al ‘Corriere dello Sport’ avrebbe preso una decisione. Una eventuale uscita dall’Europa in malo modo lo porterebbe a concludere definitivamente l’avventura di Gattuso in panchina. Il tecnico calabrese deve provare a scalare la montagna dello 0-2 maturato in Spagna una settimana fa ed è chiamato a dare una scossa a una squadra che appare stanca, sfiduciata e che ha perso tutti i riferimenti nelle ultime settimane. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’ipotesi del ritorno di Sarri ma solo per la prossima stagione, difficile anche l’arrivo di Spalletti. Resta in piedi il nome di Benitez, con cui i contatti proseguono, nonché quello dell’altro ex Mazzarri, che potrebbe effettivamente accettare il ruolo di traghettatore fino a fine stagione, salutando in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.