Napoli, aggiornamento sulle condizioni di Osimhen | Il report ufficiale

Nuovo aggiornamento del Napoli riguardo alle condizioni di Osimhen dopo il grande spavento di Bergamo nel match contro l'Atalanta. Come comunicato dal club azzurro nel report dell'allenamento odierno, "Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente".

Inoltre, fa sapere la società, “Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Hysaj e Demme hanno svolto parte lavoro personalizzato e parte in gruppo. Petagna personalizzato in campo. Manolas terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Lozano. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo“. Buone notizie, dunque, anche da Mertens, che è rientrato in gruppo.