Ole-Gunnar Solskjaer ha parlato dell’interesse dei club italiani per Mata: nessuna smentita, anzi…

Juan Mata è un nome che in queste ore è piombato nei radar delle italiane e diverse indiscrezioni lo hanno avvicinato alla Serie A. Il talento del Manchester United sta vivendo una stagione a dir poco sotto le aspettative a livello di minutaggio, con 665 minuti spalmati in 12 presenze in tutte le competizioni. Decisamente poche per un giocatore che in carriera ha vinto praticamente tutto. Oggi si è parlato in Inghilterra dell’interesse da parte di Inter, Juventus e Roma per il classe ’88, che è in scadenza di contratto a giugno e può quindi muoversi a zero. Anche se lo United avrebbe una opzione per prolungare l’accordo di un altro anno.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, sondaggio per Zapata | “60 milioni”

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Inter e Juventus su Mata. Solskjaer: “Non sono sorpreso”

Oggi in conferenza stampa, il manager dello United Ole-Gunnar Solskjaer ha parlato proprio del futuro di Mata e delle voci di calciomercato sulle tre italiane. “Non sono sorpreso che ci siano delle squadre interessate e a lui. Per prima cosa è un calciatore molto forte, poi è un professionista fantastico e soprattutto una grande persona. Quando i contratti sono in scadenza è normale che ci sia interesse, sono sicuro che Juan abbia potuto parlare altre società se era la sua volontà. Intanto noi parliamo molto spesso, abbiamo un bel rapporto”, le parole di Solskjaer. Una stima risaputa quella tra Mata e il suo tecnico, che lo reputa importante anche nello spogliatoio, ma dalle sue parole sembra trasparire comunque la volontà di non andare avanti insieme. Ed è qui che Inter, Juventus e Roma possono inserirsi per un altro colpo gratis di grande prestigio.