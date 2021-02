Bellerin può lasciare l’Arsenal in estate, nonostante un contratto in scadenza nel 2023: su di lui Psg, Barcellona e due club di Serie A

Arrivato in Inghilterra giovanissimo, Hector Bellerin potrebbe lasciare l’Arsenal dopo dieci anni. Arrivato a Londra nel 2011 dopo aver lasciato il settore giovanile del Barcellona, l’esterno difensivo catalano è sotto contratto sino al 2023 con i ‘Gunners’, ma il suo addio potrebbe essere prematuro. Perché per Bellerin sarebbero pronti a tornare alla carica diversi top club europei, che già in passato si erano interessati a lui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caso Pogba | La rivelazione di Raiola

Calciomercato, Bellerin via dall’Arsenal: occasione Serie A

A riportare la notizia di un addio di Bellerin è il ‘Daily Star’. Il terzino spagnolo potrebbe infatti dire addio all’Arsenal in estate, visto che tante squadre sono interessate a lui. Il tabloid inglese ha sottolineato come il Paris Saint-Germain avesse offerto la scorsa estate quasi 30 milioni di euro. Una cifra rifiutata dal club inglese, che ne avrebbe voluti 40. Da lì la decisione del club transalpino di puntare su Florenzi in prestito, un affare certamente a costi più contenuti. Non è escluso però, sottolineano dall’Inghilterra, che i parigini possano provare un nuovo tentativo durante l’estate. Pochettino è un estimatore dello spagnolo e potrebbe chiedere alla dirigenza uno sforzo sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida col Borussia Dortmund | Contatti per il difensore

Attenzione però anche ad altri tre club che sarebbero in corsa per il classe 1995. Oltre al Psg ci sarebbe il Barcellona interessato al giocatore catalano. Per Bellerin sarebbe un ritorno a casa e il club blaugrana da tempo sta pensando di riportare a casa l’ex canterano. Di certo a complicare i piani ci sono i problemi economici in casa Barcellona. Ma secondo il ‘Daily Express’ ci sarebbero anche due club di Serie A. Una potrebbe essere la Juventus, che da tempo è stata accostata al giocatore e che avrebbe bisogno di rinforzi sulle corsie difensive. Bellerin è infatti un nome che piace molto in casa bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Haaland: l’annuncio di Raiola!

Difficile invece capire chi possa essere l’altro club italiano che, con Psg, Barcellona e Juventus sarebbe in corsa per lo spagnolo. Quasi impossibile possa trattarsi dell’Inter, vista la presenza di Hakimi in rosa. In corsa quindi potrebbero rientrare Milan, ma anche Roma e Napoli, che sulla corsia destra difensiva potrebbero aver bisogno di un rinforzo di spessore. L’Arsenal comunque non molla e punta a rinnovare il contratto del giocatore. Vedremo se nel breve futuro ci saranno degli sviluppi.