Stasera Buffon in campo nella gara tra Juventus e Crotone ma intanto attende il rinnovo, le ultime di mercato

Gigi Buffon pronto alla sua prima gara di campionato del 2021. Stasera, nel match della 23a giornata di Serie A contro il Crotone, l’esperto portiere sarà titolare tra i pali dello Stadium di Torino. Si tratta del suo esordio annuale nel massimo torneo nostrano, presenza numero dieci considerando anche le coppe. Il portiere classe 1978 dovrà quindi guidare la difesa bianconera che cerca riscatto dopo la brutta prestazione fornita pochi giorni fa in Champions League contro il Porto. La sua esperienza sarà importante per conquistare subito punti preziosi contro l’ultima squadra del torneo. Intanto, Buffon cerca risposte anche per il suo futuro, considerando la scadenza del contratto prevista il prossimo giugno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio sul futuro di Buffon

Calciomercato Juventus, si ragiona sul rinnovo di Buffon

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | ESCLUSIVO agente Buffon: “Ecco il suo segreto. Juve? Ci incontreremo a marzo”

“Un altro anno da giocatore con la Juventus? Siamo rimasti d’accordo di incontrarci a fine marzo per fare il punto della situazione. Vedremo se continuerà o se smetterà: faremo una valutazione a 360 gradi e poi prenderà una decisione”. Poche settimane, Silvano Martina parlò a Calciomercato.it del futuro di Buffon. Il portiere ha finora dimostrato grande affidabilità a dispetto della carta d’identità, non ultima l’ottima prova al Camp Nou contro il Barcellona di Messi. Entro pochi mesi, dopo gli incontri con Agnelli già preannunciati dall’agente, non è dunque da escludere un nuovo rinnovo annuale.