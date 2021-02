Il calciomercato Juventus studia il colpo Locatelli dal Sassuolo, nuovo assalto estivo per l’italiano che piace anche al Manchester City

Protagonista di un’altra stagione positiva con la maglia del Sassuolo, Manuel Locatelli sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità. Il centrocampista ex Milan, punto fermo della formazione di De Zerbi, finora si è messo in mostra con due assist, due gol e molte giocate decisive in 21 presenze di Serie A. Su di lui ormai da tempo ci sono gli occhi delle migliori squadre italiane e internazionali, ma trattare coi neroverdi non sarà facile. Ci proverà la prossima estate la Juventus dopo averlo trattato invano nei mesi scorsi.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino: assalto estivo

In vista della prossima stagione, la Juventus, conferma ‘Tuttosport’, vorrebbe completare la linea mediana con l’innesto di un giocatore di qualità e italiano: Fabio Paratici, dunque, dovrebbe bussare sicuramente alla porta del Sassuolo per il talento nel giro della Nazionale. Classe 1998, Locatelli piace molto anche al Manchester City e potrebbe valere circa 35 milioni di euro. Intanto, per le corsie esterne il nome caldo resta Esteves del Porto, talento portoghese del 2002 in prestito al Reading. Cresce infine l’ottimismo per il rinnovo di Dragusin.