Calciomercato Juventus, idea Bernardo Silva | Doppio scambio col City

Dalla Spagna rivelano che la Juventus starebbe pensando a Bernardo Silva per la prossima stagione: due bianconeri per Guardiola

Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua terza stagione in bianconeri e, come per le precedenti, all’andata degli ottavi di Champions League è arrivata una sconfitta. Due anni, poi, fu proprio una tripletta del portoghese a ribaltare il risultato contro l’Atletico Madrid, mentre l’anno scorso col Lione il suo gol non bastò per passare il turno. A giugno, inoltre, CR7 entrerà nell’ultimo anno di contratto con la Juventus e per questo potrebbe iniziare dei ragionamenti sul futuro.

Davanti al cinque volte Pallone d’Oro si diramano due scenari: il prolungamento del contratto con ‘Madama’ oppure l’addio, nel 2022 o già nella prossima estate. Ecco, quindi, che anche la dirigenza della Juventus dovrà riuscire a convicere Cristiano Ronaldo sulla bontà del progetto e sulla competitività della squadra già per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dalla Spagna, a proposito, i bianconeri avrebbero individuato un grande obiettivo in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, obiettivo Bernardo Silva | Due bianconeri per Guardiola

Anche nel prossimo mercato estivo le condizioni economiche dei club europei sarà tarata in modalità Coronavirus. Ecco, quindi, che serviranno operazioni creative e scambi fra le società più importanti. Secondo ‘DonBalon’, la Juventus avrebbe individuato in Bernardo Silva un rinforzo utile anche per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere a Torino. Il Manchester City, però, valuterebbe il trequartista portoghese sopra i 70 milioni di euro: una cifra importante che i bianconeri potrebbero tentare di smorzare con l’inserimento di due giocatori che non rientrano nei piani di Pirlo.

Come anticipato anche da ‘Calciomercatoweb.it’, la Juventus potrebbe tentare di inserire Bernardeschi e Ramsey nell’operazione. L’esterno carrarino non sta riuscendo a ritrovare i fasti di un tempo nemmeno sotto la gestione Pirlo ed in estate è uno degli indiziati numeri uno per l’addio. Il gallese, invece, ha molto mercato in Inghilterra ed i bianconeri potrebbero utilizzarlo come carta di scambio. L’inserimento dei due bianconeri permetterebbe alla Juventus di limitare al minimo l’esborso economico per arrivare a Bernardo Silva e, al contempo, di liberarsi di due ingaggi importanti. Riuscire a convincere Guardiola a privarsi del portoghese, che stima e considera comunque importante per il suo City. Un tentativo, però, potrebbe essere fatto dalla Vecchia Signora.