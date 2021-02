Domani sera il confronto diretto col Porto per la Juventus che osserva con attenzione da tempo un talento proprio di proprietà dei lusitani

Archiviata la sconfitta di Napoli, la Juventus non ha tempo per leccarsi le ferite e domani sera contro il Porto è già chiamata a cambiare marcia. Andata degli ottavi di finale di Champions League contro i lusitani che proveranno a giocare un brutto scherzo al connazionale Cristiano Ronaldo. Intanto Porto-Juve potrebbe nascondere anche alcuni risvolti di calciomercato in ottica futura. I bianconeri infatti sarebbero pronti a tornare alla carica per un gioiellini di proprietà dei ‘Dragoes’ e già accostato alla società di Agnelli lo scorso anno. Si tratta del giovanissimo Tomas Esteves.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, mirino puntato su Esteves: terzino per il futuro

Acquistare dal Porto ad ogni modo non è mai semplice viste le alte richieste della società lusitana, che negli ultimi 15 anni ha sfornato diversi talenti sempre messi in vendita carissimo prezzo. Una gioielleria di lusso che non dovrebbe fare sconti neanche questa volta e che ha prodotto con ha saputo investire nel modo giusto soprattutto sui terzini, come testimonia il fatto che la Juventus si presenterà in Portogallo con Danilo e Alex Sandro, grandi ex della gara, sulle fasce. Domani Paratici non potrà osservare da vicino il giovane Esteves che intanto è andato a maturare in prestito al Reading, rafforzando il proprio fisico e accumulando esperienza tanto da essere paragonato all’ex bianconero, Joao Cancelo.

Secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ i campioni d’Italia mantengono le antenne ben dritte sul terzino classe 2002 in vista della prossima fase di ringiovanimento dell’organico dopo aver svecchiato il centrocampo. La Juventus infatti va a caccia di un terzino giovane e talentuoso come testimoniato anche dall’americano Reynolds poi finito alla Roma a gennaio. Sfumato l’ex Dallas alla Continassa monitorano profili simili e il lusitano Tomas Esteves è proprio uno di questi, Porto e concorrenza inglese permettendo. Il presidente Da Costa però potrebbe anche decidere di riportarlo alla base per valorizzarlo ulteriormente prima di venderlo.