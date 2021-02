Calciomercato Juventus, svolta Camavinga | Ora potrebbe stare al Rennes

Eduardo Camavinga potrebbe aver spiazzato Juventus e Real Madrid: ora il centrocampista valuta se rimanere ancora al Rennes

È un lunedì grigio per la Juventus, le cui ambizioni di rimonta in campionato sono state adombrate dalla sconfitta del ‘Maradona’. Una battuta d’arresto che potrebbe aver incrinato delle certezze che si stavano consolidando a Torino e che, per questo, deve essere subito riscattata in Champions League. Mercoledì contro il Porto la compagine di Andrea Pirlo si gioca un pezzo importante di stagione: dalla possibile qualificazione ai quarti passa molto del giudizio complessivo sull’operato dei bianconeri. In questa settimana delicata, però, il club piemontese si presenta con diverse assenze: in particolare, a centrocampo peserà l’assenza di Arthur.

Da anni la Juventus presenta sempre come punto debole proprio il centrocampo. Ecco perché potrebbe essere oggetto del colpo più importante del prossimo mercato estivo. Fra i tanti nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’, c’è anche quello di Eduardo Camavinga. Il francese classe 2002 è un autentico prodigio e quest’anno, con la maglia del Rennes, ha esordito anche in Champions League. Investire su Camavinga significherebbe investire sul futuro e, probabilmente, sistemare un reparto per molto tempo. La concorrenza, però, è agguerritissima e dalla Spagna rivelano che il giocatore avrebbe preso una decisione sorprendente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Camavinga spiazza tutti | Può restare al Rennes

Secondo quanto rivelato da ‘AS’, Eduardo Camavinga starebbe effettuando delle valutazioni molto profonde sul proprio futuro. In particolare, la stellina francese starebbe pensando di mettere in stand-by tutte le sue pretendenti e rinnovare con il Rennes. Non u rinnovo di facciata, per aumentarne il valore e massimizzare dalla sua cessione, Camavinga starebbe pensando di continuare il proprio processo di crescita in Ligue 1. Una decisione che avrebbe colto alla sorpresa anche Juventus e Real Madrid. Entrambe le due società sono interessate al centrocampista classe 2002 e, a quel punto, sarebbero costrette ad attendere prima di affondare il colpo decisivo. Un’attesa che avrebbe come effetto collaterale quello di far lievitare il prezzo del giocatore, oltre che aumentare la concorrenza. La scelta di Camavinga, però, potrebbe essere simile a quella fatta da Haaland: crescere in una società intermedia prima di passare in una big.