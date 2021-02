Calciomercato, Juventus e Inter a caccia del colpo | Contatti con Aguero

Il futuro di un big internazionale continua a far discutere in ottica calciomercato con Juventus e Inter che restano alla finestra. Corsa a quattro per il calciatore: ecco i dettagli

Il futuro di Sergio Aguero continua a essere in bilico sul calciomercato. L’attaccante del Manchester City quest’anno sta vivendo una stagione travagliata tra gli infortuni e il Covid-19 che ne hanno limitato fortemente la disponibilità nell’attacco di Pep Guardiola. Sono solo cinque le presenze in Premier League e fa specie vederlo ancora a quota zero gol e assist. Il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e di recente ha dichiarato che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro a fine stagione. Una situazione che inevitabilmente attrae le maggiori big internazionali che vanno a caccia dell’affare a zero e tra queste ci sarebbero anche due top club italiani.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo italiano | Nuovo assalto estivo

Calciomercato Juventus e Inter, contatti per Aguero: la concorrenza aumenta

Il profilo di Aguero, nonostante una stagione tanto sfortunata quanto inusuale per quanto ci ha abituato a vedere in carriera, continua a far gola ai maggiori club internazionali che fiutano il super colpo. Il contratto è in scadenza a giugno 2021 e l’attaccante non è ancora in odore di rinnovo.

Importanti aggiornamenti a riguardo arrivano da José Alvarez per ‘el chiringuito’. Secondo quanto riportano dalla Spagna, Juventus e Inter avrebbero già parlato con il calciatore per portarlo in Italia, un super colpo che potrebbe cambiare inevitabilmente le gerarchie in Serie A. I due club, però, non sono i soli ad aver messo gli occhi sul bomber argentino. Hanno intrapreso i primi contatti anche Barcellona e PSG che potrebbero impreziosire ulteriormente i loro reparti offensivi con El Kun.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tra campo e mercato | Le ultime su Buffon

Vedremo nei prossimi mesi se si riscalderà la pista per il futuro dell’argentino, ma di certo bisognerà tenere in grande considerazione cosa potrebbe accadere sul tavolo del rinnovo e quale siano le intenzioni del Manchester City. La trattativa per il rinnovo del contratto, per ora, stenta a decollare e la scadenza pare ormai sempre più vicina.