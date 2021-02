Serie A, Milan-Inter 0-3: il treno Lukaku travolge Romagnoli

Larga vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan: decisivi i gol della coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku

Termina 0-3 il Derby della Madonnina tra Milan e Inter. A sbloccare il risultato è stato Lautaro Martinez nel primo tempo, dopo una splendida giocata del suo partner d'attacco, Romelu Lukaku. I rossoneri hanno provato a spingere, soprattutto nel finale della prima frazione di gioco, ma la difesa di Conte ha tenuto e protetto Handanovic. Vani i tentativi di Ibrahimovic, sotto accusa da parte dei tifosi sui social.

Nell’intervallo Pioli avrà detto qualcosa ai suoi, perché il Milan è sceso in campo con uno spirito diverso e c’è voluta una tripla parata clamorosa di Handanovic per salvare il gol di vantaggio. Due su Ibrahimovic e una sul giovane Tonali. Gli errori difensivi dei rossoneri, però, hanno aiutato Lautaro e Lukaku, che in pochi minuti hanno portato il punteggio sullo 0-3 finale e chiuso il match. In particolare, quelli di Romagnoli sul centravanti belga, autore di un’ottima prestazione. L’Inter ora è al primo posto con 53 punti a +4 sul Milan.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Roma e Lazio* 43; Juventus** 42; Napoli** e Atalanta 40; Sassuolo* 35; Verona* 34; Sampdoria* 30; Genoa* 26; Bologna*, Fiorentina*, Udinese* 25; Benevento e Spezia* 24; Torino* 20; Cagliari* 15; Parma* 14; Crotone 12.

*una partita in più

** una partita in meno