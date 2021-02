Milan-Inter, faticano i rossoneri | Ibrahimovic sotto accusa

Nel primo tempo del derby l’Inter ha dominato il Milan la maggior parte del tempo: i tifosi sui social se la prendono anche con Ibrahimovic

Non è iniziato nel migliore dei modi il derby del Milan, dal quale ci si aspettava tutto un altro approccio. All’Inter, infatti, sono bastati 5′ per passare in vantaggio con l’incornata di Lautaro Martinez su assist di Lukaku. I tifosi rossoneri su ‘Twitter’ hanno espresso grande disappunto per l’indolenza di alcuni giocatori e per le difficoltà in fase di impostazione della compagine di Stefano Pioli. Inoltre, non sono mancate le frecciate a Zlatan Ibrahimovic per il suo prossimo impegno a Sanremo. Di seguito alcuni dei tweet dei tifosi del Milan contro la compagine meneghina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Non ce la stanno facendo vedere. Vergogna @acmilan . In ritiro TUTTI a Milanello questa settimana compreso l’ospite di Sanremo. #MilanInter — Donnie (@donnie_darko82) February 21, 2021

Ma perché Pioli si ostina a far giocare Rebic?!#MilanInter — Debora Spanu (@deboraspanu) February 21, 2021

Non abbiamo toccato palla e loro hanno praterie. Bho #MilanInter — Alessandra 🔴⚫️ (@aleacm1899) February 21, 2021

È da troppe partite che il centrocampo non regge e si fa bucare da chiunque… 😩😩😩#MilanInter #DerbyMilano #derby — Pierangelo Orizio (@pierangelo1982) February 21, 2021