L’Everton fissa il prezzo per Moise Kean. Per cedere l’attaccante italiano, oggi in forza al Psg, servirebbero ben 80 milioni di euro. Tra le squadre interessate al calciatore c’è anche la Juventus di Pirlo

L’ottima stagione di Moise Kean non sta certamente passando inosservata. L’attaccante italiano è tra i protagonisti del Psg. Il calciatore ex Juventus ha messo la ciliegina sulla torta, andando a segno al Camp Nou nella vittoria per 4 a 1 contro il Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Proprio in quella circostanza, al termine della sfida in Catalogna, Kean aveva strizzato l’occhio alla sua ex squadra. I bianconeri continuano ad essere nel cuore dell’attaccante classe 2000, che difficilmente direbbe di no ad un ritorno a Torino.

Calciomercato Juventus, l’Everton fissa il prezzo per Kean

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi intreccio col Real | Raiola in regia

Il futuro di Kean, d’altronde, è davvero tutto da scrivere. I numeri del centravanti, che punta ad essere protagonista anche con la maglia dell‘Italia di Mancini, ai prossimi Europei, sono di quelli importanti. In 29 partite disputate, l’azzurro ha realizzato 16 reti e un assist. Numeri, destinati a migliorare da qui al termine della stagione, che spingerebbero l’Everton a valutare Kean ben 80 milioni di euro. A riportarlo è TodoFichajes. Una cifra non indifferente che potrebbe complicare i piani del Psg.

Calciomercato Juventus, dubbio Morata

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, il virus che sta frenando Morata

Ricordiamo, che Kean si è trasferito sotto la Torre Eiffel in prestito secco e i francesi, dunque, saranno chiamati a trovare un accordo con gli inglesi. A monitorare la situazione ci sono ovviamente tutte le squadre interessate a Kean, Juventus compresa. I bianconeri non hanno, ancora, deciso cosa fare con Alvaro Morata. Dopo un ottimo avvio, infatti, lo spagnolo sta vivendo un periodo di appannamento e il suo riscatto è in discussione. Kean è sicuramente un profilo che piace e gli ottimi rapporti con Raiola, sua agente, potrebbero dare una mano. Non va dimenticato, inoltre, che i bianconeri potrebbero giocarsi alcune carte per convincere l’Everton ad abbassare il prezzo. Al club di Carlo Ancelotti piacciono, infatti, sia Ramsey e che Rabiot, non proprio due incedibili per i bianconeri.