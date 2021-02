Milan, il rinnovo di Donnarumma tema caldo in casa rossonera: il portiere punta ad uno stipendio super, Psg pronto ad accontentarlo

Continua a tenere banco in casa Milan la questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. I negoziati tra club e l’agente del ragazzo, Mino Raiola, proseguono. Tra offerta e domanda c’è distanza, ma in casa rossonera filtra ottimismo. Nel frattempo lo stesso estremo difensore ha affermato come sia concentrato al 100% sulla sua avventura in rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: il Psg pronto

Stando a quanto riferito da ’90min.com’, la situazione non sarebbe così ottimistica per il Milan, nonostante le recenti parole di Mino Raiola. Donnarumma infatti punta a diventare il portiere più pagato al mondo e superare in questa speciale classifica lo spagnolo David De Gea. Diversi sono i nodi: la distanza tra domanda e offerta, con Raiola che vorrebbe un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione, fino alla durata contrattuale, con il Milan che vorrebbe blindare l’estremo difensore con un contratto molto lungo.

E se il Milan e Raiola non dovessero trovare l’intesa giusta, attenzione al Paris Saint-Germain. Il presidente Al-Khelaifi sarebbe infatti pronto a soddisfare le richieste del procuratore italo-olandese e portare a Parigi un altro componente della nazionale italiana. L’aspetto economico non sarebbe certamente un problema per il club transalpino, pronto a regalare a Donnaurmma una maglia da titolare e uno stipendio faraonico. L’altra grande pretendente sarebbe il Chelsea. I londinesi hanno però sotto contratto due estremi difensori, sulla carta entrambi titolari. Si tratta di Kepa Arrizabalaga e di Edouard Mendy. L’estremo difensore dunque non sembra rappresentare una priorità in casa ‘Blues’, ma tutto dipenderà dal piazzamento finale in classifica della squadra allenata da Thomas Tuchel.