Gigio Donnarumma ha parlato del suo futuro. E’ in corso la trattativa per il rinnovo tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Ecco le parole dell’estremo difensore del Milan

Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport, Donnarumma ha parlato anche del suo futuro.

Inevitabile, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: “Sto vivendo il momento serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia“.

Gigio Donnarumma non ha voluto sbilanciarsi ma il legame con il Milan, come si evince dalle sue parole, è davvero forte, e alla fine dovrebbe risultare decisiva per mettere la firma che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni. La volontà del portiere è nota da tempo ed è quella di continuare a vestire la maglia del suo cuore.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: le richieste di Raiola

Andrà chiaramente convinto Mino Raiola, che per il suo assistito vorrebbero un contratto non lunghissimo – un rinnovo non superiore ai due anni – a dieci milioni di euro netti a stagione. Il Milan, come raccontato anche nelle ultime ore, preferirebbe un accordo decisamente più lungo a 7,5 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus in base agli obiettivi. In casa rossonera continua ad esserci ottimismo, anche perché Donnarumma – durante la gestione cinese – firmò il rinnovo in condizioni ben diverse. Le ultime dichiarazioni di Mino Raiola fanno capire che il clima è disteso. Oggi Donnarumma ha alle spalle una società solida, un progetto chiaro e molto probabilmente una Champions League da poter giocare. L’agente è consapevole di tutto questo e sa bene che non sarebbe il momento giusto per cambiare aria, vista la crisi economica dovuta al coronavirus.

Molto probabilmente l’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe aiutare a raggiungere la fumata bianca. Una via di fuga qualora il Milan non dovesse raggiungere determinati obiettivi. La cifra potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.