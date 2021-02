Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Pirlo | Agnelli ha deciso

La Juventus è stata sommersa di critiche dopo la sconfitta contro il Porto. Molti hanno tirato in ballo anche il futuro di Andrea Pirlo: ecco come stanno le cose

La Juventus ha subito un brutto stop in Champions League contro il Porto. Sia contro il Napoli in campionato che contro i portoghesi nella massima competizione europea, molti hanno puntato il dito contro il gioco e le prestazioni offerte dalla squadra bianconera. Sono giunte, in particolare, diverse critiche ad Andrea Pirlo, reo di essere passato da un approccio più aggressivo e offensivo a uno stile di gioco più attendista.

Proprio per questo, non manca chi mette in dubbio la posizione del tecnico bianconero, soprattutto al termine della stagione, qualora l’allenatore non fosse riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati. La posizione della società, in tal senso, resta chiara: ecco il piano di Paratici e Agnelli per il prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, cosa filtra per il futuro di Pirlo: gli scenari

Fin dal suo arrivo sulla panchina bianconera, Pirlo ha goduto del massimo appoggio da parte della società. La scelta di promuoverlo come allenatore della prima squadra in estate è stata abbastanza sorprendente, ma convinta, da parte di Andrea Agnelli e tutta la società. Proprio per questo, la dirigenza continua a garantire il massimo appoggio al suo allenatore e lo farà anche nei prossimi mesi.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, non ci sono paletti al momento per la riconferma del tecnico a fine stagione. Gode della massima fiducia e di appoggio incondizionato. In partenza, dunque, non ci sono asticelle da superare per garantirsi il posto, poi la società si riunirà e valuterà la sua posizione a fine stagione come avviene ogni anno.

Di certo, se la situazione in campionato dovesse precipitare, mettendo a rischio addirittura il posto in Champions League, allora tirerebbe anche in ballo il futuro dell’allenatore. Finora, però, la Juventus è in corsa per tutti gli obiettivi e filtra grande soddisfazione da parte della società, nonostante qualche passo falso di troppo.