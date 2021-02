La sconfitta contro il Porto accende il dibattito sulle difficoltà della Juventus: Pirlo e Cristiano Ronaldo sul banco d’accusa

Una sconfitta inattesa che non compromette il passaggio del turno ma fa sorgere più di qualche interrogativo sulla Juventus. Il ko contro il Porto apre un nuovo processo in casa bianconera e questa volta sul banco degli imputati finisce anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato deludente nella sfida Champions e i tifosi non lo nascondono. Nel sondaggio proposto dall’account Twitter di Calciomercato.it, è stato chiesto chi non merita più di restare alla Juventus e il 29,9% dei votanti ha indicato proprio Ronaldo. Peggio di lui è andata solo a Pirlo, non da Juventus per il 34,6%. A seguire ci sono Rabiot (27,1%), mentre in pochi indicano in Chiellini il bianconero che dovrebbe andare via (8,4%).