Porto-Juventus, Morata-Dybala: l’annuncio di Paratici

Fabio Paratici ha parlato prima del calcio d’inizio di Porto-Juventus, match valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida e su Alvaro Morato e Paulo Dybala

Prima del calcio d’inizio di Porto-Juventus, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il Direttore sportivo dei bianconeri ha ricordato il ko contro il Lione della passata stagione, quando la squadra Sarri era nettamente favorita a passare il turno. Situazione molto simile con i portoghesi: “Contro il Lione non disputammo una buona gara ma eravamo concentrati, forse però non meritavamo di uscire – ammette Paratici -. Il livello di cura del dettaglio in Champions è diverso, e siamo qui pronti per giocarci la doppia sfida con il Porto”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Porto-Juventus, Nedved: “Niente scuse! Ecco come sta vivendo la Champions Pirlo”

Andrea Pirlo ha deciso di affidarsi in attacco, ancora una volta, a Kulusevski in attacco. Panchina dunque per Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo non sta attraversando un periodo facile, anche per via di una condizione fisica non ottimale. Negli ultimi giorni il suo futuro in è stato messo in discussione e si sono fatti diversi nomi per la successione, da Haaland, passando per Kean. Queste settimane saranno chiaramente decisive per Morata, chiamato a ritrovare brillantezza e gol: “Sta meglio però i problemi fisici sono normali, è la 14esima partita in 43 giorni – prosegue Paratici -. Ci sta qualche colpo, è come se si fosse giocato un girone in un mese e mezzo”.

LEGGI ANCHE >>> Porto-Juventus, la ‘stroncatura’ di Capello: “Non è quello dell’anno scorso”

Dopo il lungo infortunio si rivede in panchina anche Paulo Dybala, chiamato a rispondere presente, in questi mesi, dopo una stagione più che complicata. Anche l’argentino ha da guadagnarsi un rinnovo alle sue cifre. Per la Juventus l’ex Palermo è davvero un nuovo acquisto: “E’ stato sfortunato – conclude Paratici – lo aspettiamo con ansia, è un giocatore importantissimo, ha segnato quasi 100 gol con la Juve. Non è al meglio ma con il finale di stagione può essere davvero importante”.