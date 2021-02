Parla Pavel Nedved. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista, oggi vicepresidente della Juventus, prima del calcio d’inizio del match di Champions League contro il Porto

Prima del calcio d’inizio di Porto-Juventus ha parlato Pavel Nedved. Il vicepresidente dei bianconeri ha commentato la scelta di Andrea Pirlo di affidarsi a Kulusevski, con Morata che ancora andrà in panchina: “Lo svedese è assolutamente una realtà – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Abbiamo ringiovanito la rosa e stiamo migliorando. Questi ragazzi stanno imparando, siamo contenti di quello che abbiamo raccolto fino a questo momento. Vogliamo essere pronti per questo momento che sarà determinante per il resto della stagione”.

PIRLO – Nedved ha poi parlato anche di Andrea Pirlo, che fin qui ha fatto bene in Champions League, vincendo a Barcellona e arrivando primo nel girone – “Ci sono assenze importanti ma non può essere una scusante ma i sostituti sono all’altezza – prosegue Nedved – Sta vivendo la Champions con tutta tranquillità, non vede l’ora di giocare”.