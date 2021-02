Prima di Porto-Juventus, match valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, Fabio Capello si è così espresso su Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski giocherà dall’inizio il match col Porto valevole per l’andata degli ottavi di Champions League e in programma al ‘Dragao’ di Oporto. Andrea Pirlo lo ha preferito ad Alvaro Morata, il quale non sta certo attraversando un buon momento. Sarà dunque il classe 2000 svedese ad affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per l’ex Atalanta e Parma si tratta di un grande attestato di stima da parte del tecnico bianconero, ma allo stesso tempo un importante banco di prova, l’occasione insomma per dimostrare di poter essere un calciatore di spicco della squadra bianconera. Fin qui il suo percorso alla Juve è stato altalenante, diciamo costellato da alti (pochi) e bassi (tanti).

La pensa così anche un certo Fabio Capello, presente negli studi di ‘Sky Sport’: “Kulusevski non è lo stesso giocatore dell’anno scorso – le parole dell’ex tecnico, ora apprezzato e sempre pungente opinionista dell’emittente satellitare – Non ha la stessa lucidità, a mio avviso non ha fatto ancora quel salto di qualità che invece ha fatto Chiesa“.

Juventus, Capello critica anche Arthur: “Illumina poco, gioca un po’ come una formica”

In conclusione Capello non ha avuto parole tenere nemmeno per Arthur, lui indisponibile: “Gioca un po’ come una formica, non è come Pirlo che illuminava: il brasiliano cuce molto, ma illumina poco”. Parole al miele, invece, per Bonucci, anche lui out: “Non si sentirà la sua mancanza in difesa, ma nessuno è bravo come Leonardo a trovare la palla con qualità”.

Formazioni Ufficiali Porto-Juventus

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All.: Sergio Conceiçao

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo