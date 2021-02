Porto-Juventus, tre diffidati | Ecco chi rischia per il ritorno in Champions

Non finiscono le preoccupazioni per Andrea Pirlo: contro il Porto saranno tre i diffidati della Juventus in Champions League

È arrivato il giorno della Juventus in Champions League: questa sera nell’andata degli ottavi di finale i bianconeri sfideranno il Porto. Andrea Pirlo arriva alla prima sfida ad eliminazione diretta europea della sua carriera da allenatore con diverse preoccupazioni. In primis, la situazione infortuni: Cuadrado non ci sarà, così come Arthur. In particolare le condizioni del centrocampsta brasiliano, come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, sembrano destare grande preoccupazione a Torino. Chi è convocato, invece, è Paulo Dybala: l’argentino però, come annunciato dal tecnico bresciano, starà con la squadra ma non scenderà in campo contro i lusitani. Oltre agli infortuni, alle preoccupazioni di Pirlo si aggiungono i diffidati: nella partita di Champions League di questa sera, infatti, saranno tre i bianconeri in diffida.

Porto-Juventus, tre diffidati per Pirlo | Danilo e Bentancur a rischio

Questa sera la Juventus si presenterà con tre giocatori in diffida. In vista del ritorno dell’Allianz Stadium, però, sono solamente due i bianconeri a rischio: i diffidati di Andrea Pirlo sono Danilo, Bentancur e Cuadrado. Con il colombiano fermo ai box, solamente gli altri due sudamericani rischiano di saltare il ritorno con il Porto in caso di cartellino giallo questa sera. Il rischio per il tecnico bresciano è quello di non avere a disposizione Bentancur al ritorno, con il centrocampo già in emergenza per l’assenza di Arthur.

Anche in difesa però la situazione non è delle migliori. Danilo è chiamato a sostituire Cuadrado sulla fascia e, in caso di squalifica, le soluzioni a disposizione di Pirlo e del suo staff inizierebbero a scarseggiare. Nonostante i due titolari in diffida, questa sera non ci si aspettano calcoli in funzione del ritorno: la Juventus cercherà di schierare la formazione migliore possibile per tentare di ipotecare il passaggio del turno.