Giugno potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per la Juventus e non soltanto in campo: possibile addio direzione Roma

Il campo è lo spartiacque della stagione della Juventus. I bianconeri stasera torneranno in Champions League con l’andata degli ottavi contro il Porto, poi continueranno la rincorsa allo Scudetto, mentre a maggio sono attesi dalla finale di coppa Italia contro l’Atalanta. Tre competizioni in cui Pirlo può ancora alzare un trofeo e che stabiliranno anche il futuro de tecnico. Decideranno i risultati anche dal punto di vista dirigenziale dove a fine anno potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione. Ne parla Paolo Bargiggia sul proprio sito che racconta i dubbi di John Elkann che potrebbe azzerare l’intero vertice, mettendo fine al regno di Andrea Agnelli e Pavel Nedved.

Se non sarà ristrutturazione totale, qualche big potrebbe comunque lasciare a giugno: il nome è quello di Fabio Paratici, dal 2010 alla Juventus come direttore sportivo e dall’addio di Marotta nominato CFO. Il dirigente è in scadenza di contratto a giugno e finora non sono arrivati segnali sul fronte rinnovo. Non una novità visto che anche in precedenza il prolungamento è arrivato in primavera inoltrata. Questa volta però potrebbe esserci l’addio e il futuro di Paratici è destinato a far discutere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, la Roma non ha accantonato l’idea Paratici

Paratici attualmente guadagna circa un milioni e mezzo all’anno e il suo ingaggio non è alla portata di tutti i club. Una delle ipotesi è un’esperienza all’estero, magari in Premier League, dove il dirigente bianconero ha diversi estimatori. Ma potrebbe esserci anche una permanenza in Italia, in un club diverso dalla Juventus. Si è parlato tempo fa della Roma e ora, anche se è arrivato Pinto, il club giallorosso potrebbe tornare alla carica.

Lo scrive lo stesso Paolo Bargiggia spiegando come Paratici potrebbe essere ancora nei pensieri giallorossi se dovesse arrivare Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha una bozza di accordo con la Roma e con lui nella Capitale potrebbe ricostituirsi la coppia che ha portato quattro scudetti e due finali di Champions alla Juventus.