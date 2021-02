Clamorosa indiscrezione in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Pirlo e Ronaldo vogliono soffiare Eriksen a Conte

Un gol per cambiare una stagione. Dopo la splendida rete su calcio di punizione nei minuti di recupero contro il Milan che è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia, Christian Eriksen sembra aver dato una svolta alla sua avventura con la maglia dell’Inter. Complici anche i guai fisici che hanno fermato Arturo Vidal e la chiusura della sessione invernale di calciomercato che ha certificato la sua permanenza in nerazzurro almeno fino al termine della stagione, il fantasista danese è entrato più spesso nelle rotazioni di Antonio Conte. Tutti i 90 minuti in campo contro il Benevento e altro 72 in campionato con la Lazio, mentre nella doppia sfida con la Juventus è entrato nei 18 minuti finali all’andata e ha giocato i primi 65 al ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YouTube

In attesa di capire se Eriksen verrà schierato titolare anche nel derby della Madonnina in programma domenica prossima alle 15 che potrebbe voler dire tanto nella corsa allo scudetto, si torna a parlare del futuro dell’ex Tottenham. Sembrano lontani i tempi in cui l’amministratore delegato Beppe Marotta lo tacciava di essere “non funzionale al progetto di Conte”, ma la permanenza a Milano non è scontata. In estate ci si attende un ritorno di fiamma del Real Madrid e, soprattutto, dei top club della Premier League inglese per il 29enne nativo di Middelfart. Ma spunta anche un’altra clamorosa ipotesi che lo vorrebbe alla Juve.

Calciomercato Inter, Eriksen alla Juventus: richiesta di Ronaldo e Pirlo

La bomba è stata lanciata dal portale iberico ‘Don Balon’, secondo cui la Juventus avrebbe definitivamente mollato la pista che porta ad Isco per espressa richiesta di Cristiano Ronaldo, il quale non riterrebbe l’ex compagno al Real Madrid un rinforzo per i bianconeri. Lo stesso CR7, insieme al tecnico Andrea Pirlo, avrebbe fatto agli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’ il nome di Eriksen per fare il salto di qualità. Due sarebbero i giocatori che il CFO juventino Fabio Paratici sarebbe pronto a sacrificare per fare cassa e fare posto al danese: si tratta del francese Rabiot e dell’uruguaiano Bentancur.