Juventus e Milan si stavano contendendo la nuova stella del Marocco, reduce dal successo al Campionato delle Nazioni Africane

Soufiane Rahimi ha saputo mettersi in luce durante il Campionato delle Nazioni Africane del 2020 tenutosi in Camerun dal 16 gennaio al 7 febbraio scorso: la vittoria del Marocco, arrivato al suo secondo titolo nella competizione, battendo in finale il Mali, ha messo in luce l’attaccante del Raja Casablanca, autore anche di una doppietta in finale.

Particolarità del torneo è il poter convocare esclusivamente giocatori tesserati da club del proprio campionato nazionale, il che limita di molto la scelta della rosa finale per ogni allenatore. Con un totale di 5 gol in 6 partite giocate, Rahimi è stato fondamentale nel corso del torneo, tanto da convincere il suo club a blindarlo anche per il futuro dopo aver vinto il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore della competizione.

Calciomercato Juventus e Milan: firma per cinque anni

L’attaccante classe ’96 era nel mirino di Juventus, Milan e Marsiglia, ma ha deciso di continuare la propria esperienza in Marocco per altri cinque anni, firmando il rinnovo con il club: “Un giorno vorrei vivere un’esperienza fuori dal mio Paese – aveva dichiarato Rahimi in una recente intervista alla stampa locale – possibilmente in un grande club europeo”. Speranza che adesso si proietta verso il futuro, perché l’attaccante ha deciso anche di intrecciare il proprio destino con la famiglia: il fratello minore, Houcine, infatti ha firmato un quinquennale sempre con il Raja, facendone diventare un affare di famiglia.

Per lui, dopo il grande risultato che gli ha permesso di alzare il trofeo con il Marocco, ci sarà anche la qualificazione alla Coppa d’Africa con le partite contro Mauritania e Burundi ad attenderlo, il 22 e il 30 marzo prossimo. Poi, in un prossimo futuro, potrebbe arrivare la grande occasione verso l’Europa, soprattutto se le sue prestazioni dovessero continuare su questa strada.