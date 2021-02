Juventus, quanti infortuni per Pirlo: Cuadrado out | Doppia speranza

La partita contro il Porto si avvicina e Andrea Pirlo dovrà fare i conti con assenze decisamente pesanti in vista dell’impegno di Champions League: ecco tutti i dettagli

La Juventus non ha il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. I bianconeri, infatti, sono subito pronti a rispondere, questa volta in Champions League, dove sono attesi dall’importante impegno contro il Porto. I torinesi, infatti, non hanno intenzione di mollare l’obiettivo probabilmente più importante in stagione e si affideranno ai loro uomini chiave per cercare di battere gli avversari europei.

Andrea Pirlo, però, dovrà fare i conti con diverse assenze importanti nel match contro i portoghesi. Sono molti, infatti, i calciatori che ancora non sono riusciti a recuperare dai loro rispettivi infortuni e come se non bastasse la partita contro il Napoli ha portato una nuova pesante assenza nello scacchiere tattico dell’allenatore bianconero. Stiamo parlando di Juan Cuadrado: ecco le ultime novità sugli infortuni in casa Juventus, in vista dell’impegno di mercoledì.

Juventus, quante assenze per Pirlo. Le ultime su Cuadrado

Cuadrado si è imposto come uno dei titolarissimi di Andrea Pirlo in questa stagione. Le sue discese a destra hanno fatto la differenza, caratterizzandosi anche per un buon numero di gol e assist. Contro il Napoli, però, il calciatore è stato costretto a dare forfait al 45esimo per un problema alla coscia destra. Come vi abbiamo riportato già nelle scorse ore il suo impiego in Portogallo era praticamente impossibile. ‘TuttoSport’ aggiorna sui tempi di recupero: il colombiano dovrebbe stare fuori 15-20 giorni.

Allo stesso tempo, Pirlo sarà costretto a fare a meno di Arthur che si sta ancora sottoponendo a terapie. Aaron Ramsey, invece, convive con i soliti fastidi muscolari: lo staff medico cercherà di metterlo a disposizione di Pirlo, ma di certo non sarà al meglio. Leonardo Bonucci, invece, ha riposato a Napoli, smaltendo il leggero affaticamento.

Le speranze per il tecnico bianconero sono caratterizzate dai possibili recuperi di Weston McKennie e Paulo Dybala. Il centrocampista sta cercando di recuperare dal fastidio all’anca: migliorano le sue condizioni. L’argentino, invece, convive con il dolore al ginocchio: tra oggi e domani si saprà di più sulla sua convocazione. La Joya non potrà essere al meglio ma scalpita e potrebbe essere utile anche solo per uno spezzone di match.