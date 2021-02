Nella sconfitta di Napoli Alvaro Morata ha fatto registrare ancora una prestazione negativa. Lo spagnolo non segna più e i tifosi insorgono sui social

La trasferta di Napoli ha fatto incrinare le certezze ritrovate di casa Juventus. I bianconeri vacillano a pochi giorni dalla gara di Champions League contro il Porto e fanno registrare un evidente calo di rendimento da parte dell’intero reparto offensivo. La squadra di Pirlo segna relativamente poco ed in particolare gli attaccanti hanno abbassato il proprio score personale. Mentre Ronaldo nonostante tutto riesce a portare qualche gol a casa, pur vedendo abbassata la propria media realizzativa, non si può dire lo stesso di Dybala, ancora out per infortunio, e soprattutto di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in calo rispetto all’inizio della stagione e i numeri stanno diventando impietosi.

Juventus, Morata delude ancora: la furia dei tifosi

I gol di Alvaro Morata tra tutte le competizioni raggiungono quota 13, un buon bottino potenziato però principalmente dal rendimento nelle coppa. In Serie A invece il bomber spagnolo è fermo a 4 reti e da lui ci si aspetta decisamente di più per risollevare le sorti della Juventus. Aspettative alte anche da parte dei tifosi che sui social ci sono andati giù pesanti.

Vi ricordo che #Morata è lo stesso che a porta vuota con l’Atalanta fece il colpo di tacco buttandola fuori. Se fosse stato forte sarebbe rimasto al Real. È stato mandato via ovunque. Un flop. — Maurizio Baldassarri (@maubalda) February 14, 2021

Morata ha fatto grandi cose ad inizio campionato per poi scomparire. Purtroppo lo ha fatto anche in passato. Alte prestazioni mischiate ad una normalità di basso livello. Continuando così non potrà essere riscattato. — Gianluca Pazzaglia (@gpazzaglia71) February 14, 2021

ma morata in campionato ha segnato 4 gol aiuto — toravon (@toravon_) February 14, 2021

Suarez 16 gol in 18 partite. Morata segna meno dei terzini. #CoseCheNonTrovereteSuGazzaEZazza #SlidingDoors — BastoniToBarella (@chievodimilano) February 14, 2021