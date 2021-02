Brutte notizie per Andrea Pirlo in vista della Champions League: Cuadrado verrà valutato nei prossimi giorni. Non ci sarà per Porto-Juventus

La favola delle ultime settimane, in una singola nottata, si è trasformata in un incubo per Andrea Pirlo. Contro un Napoli rimaneggiato ed in crisi d’identità è arrivata una sconfitta che, dopo il risultato del Milan, fa ancora più male. A dare grattacapi al tecnico bresciano, oltre all’incapacità della sua Juventus di cambiare atteggiamento a gara in corso, rischia di essere anche l’infermeria. In settimana, infatti, i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Champions League contro il Porto e gli infortunati iniziano ad essere parecchi. Oggi Pirlo ha avuto la certezza dell’assenza di Arthur contro i lusitani, ma potrebbe non essere finita qui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dalla Juventus riferiscono che Juan Cuadrado, vittima di un infortunio alla coscia contro il Napoli, verrà sottoposto ad ulteriori esami nella giornata di domani. Il colombiano non riuscirà ad esserci per la trasferta di Champions League, mentre verrà valutato per la sfida di Serie A contro il Crotone. Ma il suo recupero appare decisamente complicato.

Juventus, emergenza contro il Porto | Out Cuadrado e Arthur

La Juventus deve subito scacciare via le nuvole scure che, con la sconfitta al Maradona, hanno coperto i sogni di recupero in campionato.