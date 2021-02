Max Aarons è il profilo prescelto dal Manchester United per rafforzare la corsia destra di difesa. Sul terzino, valutato 40 milioni, è piombato il Bayern Monaco. Il futuro di Aarons potrebbe cambiare quello di Dalot

Non si ferma il calciomercato del Bayern Monaco. I tedeschi nelle scorse ore hanno ufficializzato l’acquisto di Dayot Upamecano, dal Lipsia che incasserà i 42,5 milioni di euro della clausola rescissoria. I bavaresi vogliono continuare a rafforzare il pacchetto arretrato e hanno messo gli occhi su un altro giovanissimo difensore, Max Aarons. Il terzino destro inglese è da tempo sul taccuino del Milan, che aveva pensato a lui soprattutto in estate.

L’esplosione di Davide Calabria ha però fatto cambiare obiettivi. Il terzino italiano verrà presto blindato dai rossoneri con un nuovo contratto e l’acquisto di un difensore di destra titolare non è più una priorità. Impossibile pensare, inoltre, che il Milan possa spingersi a spendere più di 40 milioni di euro per un terzino. Sarebbe questa, infatti, la richiesta fatta dal Norwich City al Bayern Monaco, secondo quanto riportato da ‘SkySports’. I tedeschi avrebbero già avviato i contatti con il club inglese, con la volontà di portare a termine l’operazione.

Bisognerà capire cosa ne penserà il Manchester United. Prima dell’inserimento del Bayern, infatti, erano i Red Devils il club maggiormente interessato ad Aarons. Un interessamento che certifica come la squadra di Solskjaer non abbia alcuna intenzione di puntare su Diogo Dalot.

Calciomercato Milan, futuro da scrivere per Dalot

Il futuro del portoghese resta davvero tutto da scrivere. Dalot piace al Milan ma le voci che volevano i rossoneri pronti a versare 17 milioni di euro non hanno trovato conferme. Il terzino ha deluso parecchio contro lo Spezia e non è la prima volta che non offre una prove convincente. Il Milan sta dunque riflettendo su cosa fare con Dalot. Il calciatore avrà modo da qui al termine della stagione di mettersi in mostra e di guadagnarsi il riscatto, che ancora non è stato fissato. E’ chiaro che se lo United dovesse battere la concorrenza del Bayern per Aarons, con la presenza in rosa anche di Bissaka, per Dalot non ci sarebbe davvero spazio al Manchester.