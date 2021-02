Novità importanti in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Chiuso un affare da 45 milioni di euro

Il pareggio interno a reti inviolate contro il Brest ha fermato la striscia di 6 vittorie di fila del Lille in Ligue 1. La squadra di Galtier resta comunque in testa al campionato francese con un punto di vantaggio sui campioni in carica del Paris Saint-Germain, tre sul Lione e sei sul Monaco. I ‘Mastini’ sognano ancora di conquistare il quarto scudetto della loro storia a dieci anni esatti dal titolo vinto a sorpresa con Rudi Garcia in panchina, ma sarà comunque importante centrare la qualificazione alla prossima Champions League per provare a tenere quanti più talenti possibili in rosa. Le ottime prestazioni fornite anche in Europa League, infatti, hanno acceso i riflettori del calciomercato su diversi gioielli: da Renato Sanches a Yazici passando per Soumare e Bamba fino a Celik e Botman.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, pericolo Premier | Addio Inter e Juventus

Quest’ultimo è stato accostato a più riprese ai club di Serie A. La prima società italiana a mettere gli occhi sul roccioso difensore centrale olandese classe 2000 fu l’Udinese, quando militava ancora in patria nell’Ajax. A differenza del Lille, tuttavia, i friulani non furono disposti a mettere sul piatto gli 8 milioni di euro chiesti dai ‘Lanceri’ per la cessione. A gennaio, invece, l’Inter e soprattutto il Milan (prima di chiudere l’acquisto di Tomori dal Chelsea, ndr) si sono interessate a Botman, ma non se ne è fatto niente. Oggi arrivano novità clamorose: il suo futuro sarebbe già stato scritto.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, il CIES svela chi vincerà lo scudetto 2020/21

Calciomercato Juventus e Inter, Botman chiuso a 45 milioni

La bomba arriva dalla nota emittente sportiva transalpina ‘Canal Plus’. Il Lille avrebbe già trovato l’accordo per la cessione di Sven Botman in vista della prossima stagione per la cifra record di 40 milioni di euro che con i bonus arriva a 45. Non è stato menzionato esplicitamente il nome del club che avrebbe chiuso il suo acquisto, ma si tratta di un top club europeo. I media francesi hanno ristretto la rosa dei papabili ad appena cinque squadre: ci sono l’Inter e soprattutto la Juventus che dovrebbero fare i conti con la concorrenza degli inglesi di Liverpool e Chelsea oltre che degli spagnoli del Real Madrid.