La lotta per lo scudetto si infiamma sempre di più dopo il sorpasso al Milan da parte dell’Inter. Il CIES ha pubblicato la classifica finale in base alla proiezione di quella attuale

Il successo contro la Lazio di ieri sera dopo il KO del Milan contro lo Spezia, ha proiettato l’Inter al primo posto in classifica. Sorpasso completato ai ‘cugini’ per i nerazzurri di Conte che domenica prossima avranno lo scontro diretto nel derby. Intanto l’osservatorio del CIES ha stilato una graduatoria finale dell’attuale campionato di Serie A in base ad uno studio condotto sull’intero campionato di A, mettendo in conto il ritmo tenuto da ogni squadra finora.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Lippi: “Torneo incerto, non sono sorpreso. Inter, ecco il vantaggio nella lotta scudetto”

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, Paratici pizzicato a protestare | Ecco cosa rischia

Serie A, lo studio del CIES: la classifica finale di Serie A

Stando a quanto sottolineato dallo studio del CIES la classifica ipotetica di Serie A potrebbe chiudersi con le retrocessioni di Crotone, Cagliari e Parma, con un distacco di ben 11 punti tra il Torino 17esimo e i ducali terzultimi. Interessante anche la lotta ai posti europei con la Lazio che rimarrebbe nel caso al di fuori dalle prime sei posizioni con 66 punti totali. Rispettivamente sesta e quinta sarebbero Atalanta e Roma mentre con 76 punti il quarto posto Champions potrebbe appartenere al Napoli. Scudetto all’Inter con 81 punti davanti ai 79 del Milan e ai 78 della Juventus.