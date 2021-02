Non solo Inter e Juventus su Damsgaard. Il gioiellino della Sampdoria piace in Premier League anche a West Ham e Tottenham

Mikkel Damsgaard è una delle rivelazioni della Serie A. Il centrocampista danese si sta mettendo in evidenza nella Sampdoria di Ranieri, con il tecnico che lo sta utilizzando una maniera certosina per faro crescere al meglio nel suo percorso di maturazione calcistica. Sia da titolare che a gara in corso, il classe 2000 ha quasi sempre inciso nello scacchiere blucerchiato dimostrando anche una duttilità non comune ad un giocatore così giovane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, Inter e Juve su Damsgaard: concorrenza dalla Premier

Damsgaard sa agire indifferentemente sia nel cuore del centrocampo che in posizione più defilata, denotando dimestichezza anche qualche metro più avanti sulla trequarti a ridosso delle punte o del centravanti. Finora sono 21 le presenze complessive in campionato, con a referto 2 reti e 4 assist: ottimi numeri alla sua prima stagione in Italia, destinati sensibilmente a crescere considerando le potenzialità dell’ex gioiello del Nordsjaelland. La Samp lo ha prelevato per circa 6 milioni la scorsa estate e adesso il prezzo del talento danese si è triplicato.Gongola il patron blucerchiato Ferrero, con Inter e Juventus in prima fila in Italia su Damsgaard.

Le due big hanno messo da settimane nei radar il 20enne centrocampista, che piace anche in Premier League. La concorrenza per le italiane arriva da Oltremanica, con il West Ham che stando al ‘Sun’ si sarebbe aggiunto nella corsa al cartellino dal prospetto danese. Ostacolo dalla Premier quindi per Inter e Juve, con la Sampdoria che attualmente valuta intorno ai 20 milioni di euro il suo gioiello. Damsgaard si appresta ad essere uno dei nomi più caldi sul tavolo del mercato nella prossima sessione estiva.