Ieri in panchina per tutti i 95′ di gioco nell’impresa del ‘Ferraris’ contro l’Inter. E’ giallo sul futuro di Fabio Quagliarella, finito prepotentemente nei radar della Juventus per completare il reparto offensivo di Andrea Pirlo alla casella del quarto attaccante. Paratici e il tecnico valutano un possibile ritorno del 38enne attaccante, in scadenza a giugno con la Sampdoria.

Juventus, non solo Quagliarella: sfida all’Inter per Damsgaard

Il club blucerchiato avrebbe dato carta bianca al capitano, con il patron Ferrero che sembra orientato a discutere solo nei prossimi mesi il rinnovo del giocatore. Lo stesso Quagliarella è intrigato dal corteggiamento della Juve dell’amico ed ex compagno Pirlo, con il quale ha conquistato tre scudetti nell’Era Conte. La punta napoletana, però, ambisce ad un contratto di 18 mesi e non solo per sei mesi come gli proporrebbe la ‘Vecchia Signora’. Intanto la Sampdoria inizia a vagliare sul mercato le possibili alternative, con Torregrossa che sarebbe in pole nella lista del Ds Osti per rimpiazzare eventualmente Quagliarella. L’attaccante del Brescia in Serie A piace anche al Bologna.

Inoltre, la Juve in casa Samp starebbe monitorando pure le prestazioni di Mikkel Damsgaard, rivelazione dell’undici di Ranieri. Il 20enne talento danese è stato uno dei migliori in campo contro l’Inter e piace alla dirigenza della Continassa per la sua duttilità tra centrocampo e attacco. Il gioiello danese vale già una somma intorno ai 10 milioni di euro e su di lui si sono posate da tempo anche le attenzioni di Marotta e Ausilio per il club di Suning.