Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio sul rinnovo di Sergio Ramos

La Juventus tiene sotto osservazione il calciomercato internazionale. Attenzione alla situazione del big, per cui le possibilità di permanenza sono sempre meno

La Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili che possano fare comodo alla rosa di Andrea Pirlo. I bianconeri sembravano in netta crescita prima della sconfitta contro il Napoli, sotto il profilo delle prestazioni offerte e dei risultati ottenuti sul campo, soprattutto dopo la conquista della finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, in cui i torinesi hanno mostrato un’ottima fase difensiva.

Demiral e De Ligt sembrano, infatti, garantire un’ottima continuità di rendimento. Abbinano grande solidità e cattiveria in anticipo a doti in marcatura e in impostazione. Un duo che fa ben sperare per il presente e il futuro bianconero, completato anche dall’esperienza e dalle qualità di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Nonostante ciò, la Juventus resta alla finestra per Sergio Ramos. Il centrale spagnolo è continuamente accostato alla Vecchia Signora, visto il suo contratto in scadenza a giugno 2021 e un rinnovo che continua a non arrivare. Attenzione agli ultimi sviluppi per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Sergio Ramos sempre più lontano dal Real Madrid

La trattativa per il rinnovo di contratto di Ramos va avanti ormai da mesi, ma non è mai arrivata una vera e propria svolta. Le richieste economiche del calciatore non sono ancora state soddisfatte e c’è discrepanza anche sulla durata del nuovo contratto. Da considerare anche le ristrettezze finanziarie legate al Covid-19 e il probabile arrivo di David Alaba che, se dovesse concretizzarsi, sarebbe molto costoso per gli spagnoli. Nonostante il difensore sia un vero e proprio simbolo dei Blancos, di cui veste la maglia dal lontano 2005 e con cui ha conquistato un gran numero di trofei, ora l’addio sembra dunque sempre più probabile.

Secondo quanto riporta Josep Pedrerol per ‘el Chiringuito’, infatti, lo spagnolo sarebbe ormai lontanissimo dalla permanenza al Real Madrid. Il giornalista si spinge oltre dicendo addirittura: “Andrà via. Non c’è nessuna possibilità che Sergio Ramos possa restare“. A questo punto, se le voci dalla Spagna dovessero essere confermate, occhio alla possibile destinazione futura del centrale. Su di lui continuano a circolare rumors sulla Juventus, ma attenzione soprattutto al PSG, accostato al centrale ormai da mesi.