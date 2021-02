Calciomercato Juventus, scambio per Lukaku | "Non l'avrei fatto"

Si torna a parlare del possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus in ottica calciomercato. L’ipotesi di scambio e le nuove valutazioni: le dichiarazioni del giornalista

L’Inter ha conquistato la vetta della classifica dopo la bella vittoria casalinga contro la Lazio con il punteggio di 3-1. Romelu Lukaku ha risposto a qualche critica arrivata nell’ultimo periodo con una prestazione da urlo. Il belga ha dimostrato tutta la sua potenza in attacco mettendo a segno un paio di reti con grandi freddezza e poi consegnando a Lautaro Martinez un assist perfetto per il 3-1 che ha chiuso l’incontro.

Le prestazioni e la continuità del belga sono sotto gli occhi di tutti. Un ruolino di marcia non fa più notizia, ma rende inevitabilmente il gigante ex Manchester United il presente e il futuro dell’Inter. In molti, ripensano all’estate del suo approdo in nerazzurro. Erano in diversi a criticare un’operazione di mercato che per l’Inter è stata parecchio onerosa e riguardava un calciatore che all’epoca non era titolare fisso con lo United e non stava riuscendo a esprimere tutto il suo potenziale. Con il senno di poi la scommessa è stata vinta in toto da Antonio Conte e dalla Beneamata.

La crescita agli ordini di Conte è quindi evidente in un anno e mezzo di lavoro. Qualità che gli vengono riconosciute regolarmente anche dagli addetti ai lavori. E’ questo il caso di Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere Torino’ e del ‘Corriere della Sera’. Commentando la straripante prestazione di ieri sera contro la Lazio, è tornato a parlare del possibile scambio tra Lukaku e Dybala.

L’operazione avrebbe portato il belga alla Juventus, mentre la Joya si sarebbe accasata al Manchester United. Lo scambio alla fine non si è concluso, ma viste le clamorose prestazioni della punta ex Everton, sono in molti a chiedersi come sarebbe andata se quell’operazione si fosse concretizzata. Nerozzi scrive in un post su Twitter: “Ero tra quelli che non avrebbero fatto lo scambio con Dybala (allo United), e non c’è la controprova (giocare con CR7 è diverso) però Lukaku è a 54 gol in 79 partite con l’Inter”. Un bivio di mercato che anche ora, a distanza di tempo, continua a far discutere: chissà come sarebbe andata.