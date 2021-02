Nel posticipo della Serie A, l’Inter vince 3-1 contro la Lazio e si prende la vetta della Classifica: Lukaku asfalta i biancocelesti

Sfida ad alta intensità tra i nerazzurri ed i biancocelesti a ‘San Siro’, ma sono i padroni di casa a festeggiare al fischio finale. Gli uomini di Conte vincono per 3-1 contro la Lazio e sorpassano il Milan in vetta alla classifica della Serie A. Protagonista assoluto uno straordinario Romelu Lukaku: il belga segna due reti nel primo tempo e poi, nel momento migliore della Lazio, chiude i discorsi con un contropiede devastante culminato nell’assist per Lautaro Martinez. Prestazione maiuscola dell’ex Manchester United, che trascina letteralmente il club meneghino verso il primo posto in classifica.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Serata perfetta per Lukaku che, oltre a prendersi la vetta della classifica, raggiunge Cristiano Ronaldo al primo posto della classifica marcatori a quota 16 reti. Un grande campione che sta incidendo in maniera pesante sul campionato italiano. La festa, questa sera, è nella Milano nerazzurra.

TABELLINO E CLASSIFICA

Inter-Lazio 3-1: 22′ rig, 46′ Lukaku (I), 61′ Escalante (L), 64′ Lautaro (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 50 punti; Milan 49; Roma 43; Juventus* 42; Lazio, Napoli* e Atalanta 40; Sassuolo 34; Verona* e Sampdoria 30; Genoa 25; Udinese, Benevento, Bologna e Spezia 24; Fiorentina 22; Torino 17; Cagliari 15; Parma* 13; Crotone 12

*una gara in meno