La sconfitta di ieri sul campo del Napoli fa fare un inevitabile passo indietro alla Juventus di Andrea Pirlo che rischia di uscire dalla lotta per il titolo. Critiche sui social

Tante occasioni create ma poca lucidità complessiva per la Juventus di Andrea Pirlo che ieri sera allo ‘Stadio Maradona’ è andata KO contro il Napoli. È bastato un calcio di rigore causa da fallo di Chiellini e trasformato magistralmente da Insigne per mandare al tappeto i campioni d’Italia che nelle ultime settimane stavano palesando un’ottima crescita innescata dalla pesante sconfitta di San Siro contro l’Inter in campionato. Ora la corsa scudetto si complica ulteriormente, nonostante il passo falso del Milan con lo Spezia, ed anche Pirlo non è stato risparmiato dalle pesanti critiche del post partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, KO contro il Napoli: Pirlo nel mirino sui social

Nell’occhio del ciclone ci finisce inevitabilmente Andrea Pirlo, allenatore di una Juventus che ha compiuto un evidente passo indietro rispetto alle ultime uscite. Tante infatti le occasioni sprecate per i bianconeri che avrebbero potuto cambiare l’esito finale della sfida. Bravo Meret ma anche tanta imprecisione da parte della truppa juventina che con lo stesso Pirlo recrimina poi sul rigore concesso agli azzurri a fine gara. Una lamentela poco apprezzata sui social dove c’è chi come il giornalista Roberto Maida mette in evidenza come ‘invece di attaccarsi a un rigore che è netto e non “dubbio”, perché non spiega la ragione per cui dopo sei mesi la Juventus non ha ancora un gioco?’. I bianconeri non hanno infatti ancora un gioco continuo e ben delineato, e patiscono partite come quella contro il Napoli.

C’è poi chi si sofferma sul ‘passo indietro’ e chi invece come Maurizio Pistocchi mette a confronto i numeri dello stesso Pirlo con quello di Ballardini che nelle ultime 9 giornate ha conquistato lo stesso numero di punti col Genoa.

Caro Pirlo, invece di attaccarsi a un rigore che è netto e non “dubbio”, perché non spiega la ragione per cui dopo sei mesi la Juventus non ha ancora un gioco? #NapoliJuventus — Roberto Maida (@RobMaida) February 13, 2021

Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide @Lor_Insigne che, mostrando personalità, stavolta segna il rigore e firma il suo gol n.100. Squadra a fianco di #Gattuso mentre per @Pirlo_official il passo indietro è grave. — enrico varriale (@realvarriale) February 13, 2021

#Pirlo che accusa l’arbitro per il “rigore dubbio” dell’1-0, considerando che i rigori netti contro la #Juve erano due, che #Chiellini (doppio giallo) doveva essere espulso e #Cuadrado (fallo da rosso) pure, dimostra che l’opera di mutazione del suo Dna è completato. Gobbo Doc. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 13, 2021