Juventus sconfitta a Napoli, Mario Sconcerti critico nei confronti di Pirlo, incolpato di non far rendere al meglio Cristiano Ronaldo

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus dovrà ora essere brava a invertire la rotta, perché mercoledì c’è un match di Champions League che la attende. Il Porto non sta certamente vivendo un bel periodo: tre pareggi consecutivi in campionato, l’ultimo ieri nel derby con il Boavista e 7 punti di ritardo (con una gara in più) dallo Sporting CP, capolista del campionato portoghese. Per i bianconeri però il match in Portogallo sarà fondamentale, per ripartire con il piede giusto. Inevitabili però, vista la sconfitta di Napoli, le critiche alla squadra e al tecnico Andrea Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare complicato | Obiettivo rinnovo

Juventus, Sconcerti duro nei confronti di Pirlo

Critiche che sono arrivate anche da Mario Sconcerti sulle colonne del ‘Corriere della Sera’. Nel mirino del giornalista toscano c’è soprattutto il tecnico Andrea Pirlo e in particolare la sua gestione nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sconcerti non ci è andato leggero: “La Juventus, alla terza sconfitta in nove gare, mi è sembrata scossa dalle variazioni di temi dell’ultimo Pirlo. Che mi piace, è un uomo libero, ma complesso. Ha chiuso in una gabbia di ferro Ronaldo per seguire le proprie tentazioni. Nel suo gioco risultano bravi i meno utili come Danilo, Chiesa e Rabiot, mentre coloro che sono indispensabili come lo stesso Ronaldo, ma anche Kulusevski, Morata e soprattutto Dybala perdono colore”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo fa la conta degli infortunati | Dybala ci riprova

“Ronaldo ha segnato 2 gol in 6 partite. Non era mai accaduto nelle ultime due stagioni” incalza Sconcerti. Il motivo secondo lui? Il tentativo di Pirlo di far rendere al meglio il principale e più chiacchierato acquisto dell’estate bianconera, Federico Chiesa. “Per mettere a suo agio Chiesa, Pirlo ha chiuso il portoghese in mezzo agli avversari e lo sta perdendo come fenomeno. Forse la Juve non meritava la sconfitta contro il Napoli, ma è rimasta sempre un gruppo morbido, da gita in campagna su macchina di lusso, mai davvero invasiva”.