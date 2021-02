Telenovela infinita quella relativa al rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, in scadenza a giugno, sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain. I francesi pronti ad approfittare di un mancato accordo tra Donnarumma e il ‘Diavolo’

Continua la telenovela legata al rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma. Le parti restano distanti sul contratto del giovane portiere, in scadenza il prossimo 30 giugno. Fumata bianca che tarda ad arrivare, con Mino Raiola che non indietreggia rispetto alle richieste per il proprio assistito. Lo stesso agente italo-olandese, nei giorni scorsi, aveva invitato tifosi e stampa a lasciare tranquillo il portiere della Nazionale, che tra i pali del Milan concorre per traguardi importante nella stagione attuale e dove spicca ovviamente la lotta per lo scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Milan, l’ombra del PSG su Donnarumma: contatti con Raiola

La forbice rimane attualmente ampia tra la richiesta di Raiola e l’offerta della dirigenza rossonera. Donnarumma ambisce ad un contratto da 10 milioni di euro, mentre il ‘Diavolo’ non avanza rispetto alla proposta di 7,5 milioni. Non c’è intesa neanche sulla durata del contratto: 2026 il Milan, due anni in meno il clan dell’estremo difensore classe ’99. Le big d’Europa, tra cui la Juventus in Serie A guardano con attenzione agli scenari su Donnarumma in caso di clamorosa fumata nera sul prolungamento. Spicca soprattutto la corte del Paris Saint-Germain che, stando al portale ‘Todofichajes.com’, insisterebbe per portare sotto la Tour Eiffel il portiere della Nazionale italiana.

Pochettino e il Dt Leonardo non sarebbero soddisfatti del duo Rico-Navas e starebbero cercando di insinuarsi nelle negoziazioni tra il Milan e Donnarumma. Anzi, ci sarebbe di più: il club vice campione d’Europa avrebbe già mosso i primi passi e iniziato le trattative con l’entourage del 21enne estremo difensore per strapparlo al ‘Diavolo’. Lo stesso Donnarumma sarebbe lusingato dalla corte del PSG, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del giocatore e di Raiola. La situazione sul rinnovo di Donnarumma, viste le voci sui parigini, potrebbe ulteriormente complicarsi per Maldini e Massara.