Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: due problemi | Nuovo scenario

Il Milan continua a ragionare sul possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola detta le sue condizioni per il prolungamento: ecco come potrebbe arrivare la fumata bianca

Il Milan deve dividersi tra le vicende di campo e il calciomercato che resta sullo sfondo e che in questa fase riguarda soprattutto i rinnovi di contratto di alcuni dei più importanti gioielli della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato le richieste di Mino Raiola e la distanza per il prolungamento di Gianluigi Donnarumma. La volontà dell’agente di un rinnovo breve, ma anche quella mai celata da parte del calciatore di restare e fare grandi cose con la maglia rossonera.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato anche le parole di Raiola sul rinnovo del portiere, ma ancora va trovata la quadratura della situazione, nonostante se ne parli ormai da diversi mesi. L’agente ha ribadito come preferisca affrontare la trattativa in silenzio e senza clamore mediatico. Stanno emergendo, però, sempre più dettagli sul possibile prolungamento e soprattutto le richieste delle parti in causa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato Inter e Milan, rimpianto Guimaraes: prezzo e retroscena

Calciomercato Milan, il rinnovo di Donnarumma: le condizioni e la possibile svolta

Di certo, Raiola ha le idee chiare per il giovane estremo difensore. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la richiesta è di 10 milioni netti a stagione, una valutazione che lo inserirebbe di diritto tra gli estremi difensori più pagati al mondo. Il Milan fino ad ora si è sempre fermato a 7,5 milioni con una proposta di prolungamento fino al 2026.

La partita non si gioca, però, solo sulle cifre dell’ingaggio. La battaglia più stringente potrebbe, invece, essere legata alla durata del contratto dell’estremo difensore. A Raiola, basterebbe anche solo un anno per poi guardarsi intorno a partire dalla prossima estate. Il Milan ovviamente non ci sta e vuole rinnovarlo almeno per tre, ma con vista al 2026. La società sta, però, pensando di spingersi fino al 2024 come compromesso, ma il calciatore firmerebbe al massimo per due anni.

LEGGI ANCHE >>> Raiola: “Ibra unico a poter salvare il Milan” | Dichiarazioni sul futuro di Pogba e Pinamonti

Le ultime indiscrezioni fanno sapere, inoltre, di una grande lentezza con cui procede la trattativa. Per questo, per limare le distanze, si potrebbe ricorrere all’inserimento di una clausola rescissoria che rappresenterebbe una via d’uscita per il calciatore. Proprio tramite questa mossa, si potrebbero appianare le distanze sulla durata del contratto e potrebbe arrivare il sì. Ma a quale cifra fissarla? 40-50 milioni sembra un prezzo ragionevole, soprattutto con la qualificazione alla Champions League che ormai pare scontata.