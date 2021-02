Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma in stallo | Cifre e dettagli

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan potrebbe complicarsi nelle prossime settimane. In fase di stallo la trattativa per il rinnovo del portiere: ecco cosa chiede Raiola

Il Milan continua la sua straordinaria corsa in campionato, dove occupa il primo posto in classifica e sta riuscendo a tenere alle spalle tutti gli avversari con grande continuità di gioco e risultati. Tra coloro che si sono messi in grande evidenza in questa stagione, imponendosi come uno dei grandi protagonisti della squadra di Stefano Pioli, c’è sicuramente Gianluigi Donnarumma.

Il portiere resta al centro della questione relativa il rinnovo di contratto. L’attuale accordo scadrà a giugno del 2021 e, nonostante Gigio abbia fatto più volte trapelare di voler restare al Milan, il prolungamento non è ancora arrivato. Anzi, il momento sembra particolarmente delicato nelle contrattazioni tra la società rossonera e il portiere. Di seguito tutte le ultime novità e i dettagli.

Calciomercato Milan, occhio al rinnovo di Donnarumma: le richieste

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il rinnovo dell’estremo difensore sarebbe entrato ormai in una fase di stallo. Il Milan ha offerto 7,5 milioni al portiere per cinque anni, mentre Mino Raiola vuole rinnovare al massimo per un anno o due e non si accontenta della cifra proposta dai rossoneri. Il calciatore, fino ad ora, non ha mai espresso malumori o volontà di andare via, ma ora dal club si aspettano passi in avanti concreti per arrivare a una accordo. Inoltre, secondo quanto riporta ‘Telelombardia’, Raiola vorrebbe portare il suo assistito alla Juventus. Il Milan, però, punta sulla fede rossonera del ragazzo che ha più volte fatto intendere di voler restare in rossonero.

Da Kessié a Calhanoglu: il punto sui rinnovi in bilico

Non solo il rinnovo di Donnarumma, però, tiene banco in casa Milan. Da tenere sotto controllo, come riporta la Rosea, anche la trattativa per il prolungamento di Hakan Calhanoglu. C’è ancora distanza sulle cifre: il Milan ha offerto 4, il calciatore chiede 5 più bonus. Nel suo caso, però, la situazione non sembra affatto compromessa. Ha rifiutato le offerte provenienti dalla Premier League con la volontà di restare in Italia.

Da tenere sotto controllo anche la situazione relativa Franck Kessié. Sia il club che il calciatore sembrano avere tutta la volontà di rinnovare il contratto fino al 2026. Però, la proposta da 3 milioni ricevuta, ad oggi, non soddisfa l’ivoriano. Da monitorare anche le situazione di Calabria e Romagnoli, a cui la società vuole rinnovare il contratto.