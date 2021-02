Il Milan anche a gennaio ha investito, ma gli occhi sono anche ai riscatti e alle possibili occasioni in vista dell’estate anche se i rossoneri potrebbero doversela vedere con un doppio addio

A gennaio il Milan ha continuato a investire sul calciomercato, centrando tre acquisti mirati che hanno rimpolpato la rosa in vista di una seconda metà di stagione a dir poco affollata. Maldini e Massara, insieme a Gazidis, però, sono già proiettati al futuro e a far tornare il club rossonero ai massimi livelli. Non semplice sarà coniugare la voglia di crescere alle risorse ovviamente non enomi per liquidità sul mercato. Per questo il Milan può decidere di consolidare lo scheletro attuale, anche se le situazioni spinose e a rischio sono tante. Vedi Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma, tutti in scadenza.

Calciomercato Milan, il Leicester vuole chiudere per Thauvin. Siviglia su Dalot

I rossoneri si guardano attorno e anche all’interno, con la questione rinnovi a cui si aggiunge quella dei riscatti, Brahim Diaz e Diogo Dalot in primis. La volontà è comunque quella di fare nuovi innesti importanti, sfruttando magari le occasioni più importanti a livello contrattuale in giro per l’Europa. Tra questi c’è senza dubbio Florian Thauvin, che rappresenta uno dei giocatori migliori in scadenza sul panorama europeo. Il francese viene accostato al Milan da tempo, ma su di lui ci sono ovviamente tanti altri club come Siviglia e Leicester. Secondo ‘Todofichajes.com’, gli inglesi avrebbero offerto al giocatore un contratto quadriennale da 3,5 milioni a stagione, quindi 14 totali.



Le Foxes vorrebbero chiudere l’accordo prima che scatti un’asta internazionale, magari già la prossima settimana. Thauvin non ha ancora deciso, ma il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Premier. In fatto di riscatti, invece, il Milan vorrebbe provare a tenere Diogo Dalot che attualmente è in prestito dal Manchester United. Il terzino portoghese, però, sarebbe il primo nome sulla lista di Monchi. Il ds del Siviglia vorrebbe presentare un’offerta: secondo ‘Estadio Deportivo’, per il Milan sarà molto difficile trattenere Dalot perché i Red Devils chiedono 20 milioni. Gli andalusi si sarebbero inseriti prepotentemente nella corsa al classe ’99, oltre a quella per Thauvin. Due giocatori su cui i rossoneri puntano, ma che rischiano di sfumare.