Barella sempre più al centro del progetto Inter: il club punta a blindarlo, così come Bastoni e Lautaro Martinez

Un'Inter a trazione giovane, pronta a blindare i suoi migliori talenti. Uno è vicinissimo a firmare il nuovo contratto. Si tratta di Lautaro Martinez, il cui rinnovo dovrebbe essere annunciato prossimamente. Vi abbiamo infatti raccontato degli incontri nella sede nerazzurra tra la dirigenza e l'entourage del natio di Bahia Blanca, che firmerà un rinnovo contrattuale da 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Un accordo dunque ad un passo, ma come detto non sarà l'unico.

Calciomercato Inter, capitolo rinnovi: il piano per Barella

Oltre a Lautaro, il club ha praticamente raggiunto un’intesa anche con Bastoni. Il difensore classe 1999 è ritenuto una pedina preziosissima per il presente e il futuro del club e l’obiettivo dell’Inter è quello di blindarlo. Lui così come Barella, per cui ci sarebbe un progetto ancor più importante. Il centrocampista sardo, già leader della rosa nerazzurra nonostante la giovanissima età, è l’uomo su cui Marotta e Ausilio vogliono costruire il futuro del club.

La dirigenza infatti intende trattare con lui il rinnovo di contratto al più presto, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, ma in palio ci sarebbe anche un futuro da capitano e da uomo simbolo del club. Il giocatore ha la promessa della fascia di capitano una volta che sarà ceduta da Handanovic e il club è intenzionato a rinnovare e adeguare il suo contratto quanto prima possibile. L’obiettivo è un adeguamento dell’ingaggio da 2,5 milioni ad almeno 4,5, con un prolungamento oltre il 2024, la scadenza attuale. L’entourage del giocatore è pronto a trattare, visto che il centrocampista è molto felice a Milano: quando sarà il momento giusto l’Inter si metterà al lavoro, considerando anche il grande interesse dei top club europei nei confronti dell’ex Cagliari. Top club europei come Chelsea, Bayern Monaco e non solo seguono il ragazzo: ecco perché il club meneghino dovrà blindarlo quanto prima possibile, anche per scongiurare eventuali assalti dall’estero.