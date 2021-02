Conte è sempre al centro dei rumors di calciomercato Inter. Imitando la Juventus con Pirlo, il suo erede potrebbe essere un grande ex a costi contenuti

Sono settimane molto importanti in casa Inter dentro e fuori dal campo. Fallito l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo la doppia semifinale contro la Juventus, ai nerazzurri (già fuori dalle competizioni europee a dicembre a causa dell’ultimo posto nel girone di Champions League) non resta che puntare allo scudetto per evitare una stagione fallimentare. Le prossime due partite potrebbero essere già decisive per testare le chance tricolore degli uomini di Antonio Conte. Dopodomani a ‘San Siro’ arriva la Lazio: reduci da sei vittorie di fila, i biancocelesti sono la squadra più in forma del campionato. La domenica successiva, invece, c’è il derby contro il Milan che potrebbe valere la testa della classifica.

Di pari passo, l’Inter sta disputando anche una partita a livello dirigenziale. Non è un mistero che le restrizioni agli investimenti sul calcio imposti dal governo cinese stanno spingendo il gruppo Suning a cercare nuovi investitori che possano rilevare anche la maggioranza delle quote del club. A tal proposito, il fondo di investimento BC Partners avrebbe presentato un’offerta al rialzo da 800 milioni di euro a fronte del miliardo chiesto dalla famiglia Zhang. La trattativa va avanti, ma difficilmente potrà andare in porto entro la fine della stagione. E’ chiaro che poi, con il cambio di proprietà, ci sarebbero importanti novità tanto a livello dirigenziale, quanto di guida tecnica e di rosa. A rischiare, quindi, sarebbero sia gli uomini mercato Marotta e Ausilio che l’allenatore Conte.

Calciomercato Inter, erede Conte: spunta l’idea Stankovic

Per iniziare un nuovo progetto, l’Inter potrebbe seguire le orme della Juve che si è affidata ad un grande ex come Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, infatti, sulla panchina dei nerazzurri potrebbe finire Dejan Stankovic. Alla sua prima esperienza da allenatore, il serbo sta facendo bene in patria alla guida della Stella Rossa di Belgrado: dopo aver vinto il campionato la passata stagione, ora è primo in classifica da imbattuto con 9 punti di vantaggio sul Partizan e sedicesimi di finale di Europa League raggiunti, dove sfiderà il Milan. Una scelta che permetterebbe di abbattere il monte ingaggi rispetto ai 12 milioni di euro che guadagna Conte.